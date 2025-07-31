Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:42, 31 июля 2025Экономика

Международные резервы России достигли максимума

ЦБ: Международные резервы России на 25 июля составили $695,5 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Международные резервы России по состоянию на конец дня 25 июля достигли нового исторического максимума в 695,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка РФ. Предыдущий рекорд был установлен тремя неделями ранее, когда показатель составил 690,6 миллиарда.

За семь дней объем российских резервов вырос на 11,8 миллиарда долларов, или 1,7 процента. Как указали в ЦБ, это произошло в основном из-за «положительной переоценки».

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (СДР).

Около года назад, в конце августа 2024 года, резервы РФ составили максимальные с 25 февраля 2022-го 614,5 миллиарда долларов, а месяц спустя превысили планку, достигнув 27 сентября 633,6 миллиарда. В начале 2025 года показатель продолжил колебаться в пределах 600-620 миллиардов долларов, после чего стал расти, стабильно находясь начиная с 23 мая на уровне не ниже 678,5 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России обвинили ВСУ в издевательствах над жителями Часова Яра

    На видео ночных взрывов в Киеве заметили серьезные проблемы ВСУ

    Обезьяны с тропического острова организовали преступную группировку

    Путин принял сирийскую делегацию

    Умер издававший в России Cosmopolitan и Playboy медиамагнат

    Международные резервы России достигли максимума

    Россиянка стала жертвой смертельного избиения из-за пагубной привычки

    Волочкова выступит в сочинском караоке за 1,5 миллиона рублей

    Россиянин ограбил ювелирный магазин с топором и пистолетом

    В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с главой МИД Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости