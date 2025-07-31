Международные резервы России достигли максимума

ЦБ: Международные резервы России на 25 июля составили $695,5 млрд

Международные резервы России по состоянию на конец дня 25 июля достигли нового исторического максимума в 695,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка РФ. Предыдущий рекорд был установлен тремя неделями ранее, когда показатель составил 690,6 миллиарда.

За семь дней объем российских резервов вырос на 11,8 миллиарда долларов, или 1,7 процента. Как указали в ЦБ, это произошло в основном из-за «положительной переоценки».

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (СДР).

Около года назад, в конце августа 2024 года, резервы РФ составили максимальные с 25 февраля 2022-го 614,5 миллиарда долларов, а месяц спустя превысили планку, достигнув 27 сентября 633,6 миллиарда. В начале 2025 года показатель продолжил колебаться в пределах 600-620 миллиардов долларов, после чего стал расти, стабильно находясь начиная с 23 мая на уровне не ниже 678,5 миллиарда долларов.