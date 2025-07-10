Международные резервы России достигли максимума

ЦБ: Международные резервы России достигли $690,6 миллиарда в начале июля

К 4 июля 2025 года международные резервы России достигли исторического максимума и составили в общей сложности 690,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

За неделю международные резервы увеличились на 2,9 миллиарда долларов, или на 0,4 процента. В регуляторе связали подобную динамику с «положительной переоценкой».

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые есть в активе ЦБ и правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота. Предыдущий максимум был установлен 27 июня. К тому времени международные резервы РФ достигли отметки в 687,7 миллиарда долларов, заключили в регуляторе.

Ранее в ЦБ сообщили об увеличении международных резервов РФ примерно на 8,4 миллиарда долларов по итогам июня. Прирост за первый летний месяц составил 1,23 процента. Для сравнения: годом ранее они оценивались в 593,5 миллиарда. В то же время нынешние темпы роста международных резервов сильно не дотягивают до максимальной динамики, зафиксированной в середине апреля. Тогда показатель увеличился за неделю на 25,5 миллиарда долларов, или на 3,9 процента. После этого, в мае, наметился почти такой же стремительный спад — на 20 миллиардов (на 2,9 процента).