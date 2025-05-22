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16:46, 22 мая 2025Экономика

Международные резервы России резко сократились

Международные резервы России сократились почти на $20 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Международные резервы РФ сократились за неделю 2,9 процента, уменьшившись почти на 20 миллиардов долларов. Это следует из комментария Банка России, опубликованного на сайте.

На 16 мая показатель составил 667,5 миллиарда долларов, снизившись за семь дней на 19,8 миллиарда, говорится в материалах. Такая динамика сложилась «главным образом из-за отрицательной переоценки», отметили в ЦБ.

Примечательно, что почти месяц назад — с 11 по 18 апреля объем резервов вырос еще более резко, чем сейчас снизился — на 25,5 миллиарда долларов, или на 3,9 процента. Несмотря на нынешнее падение, на начало года (3 января) резервов у РФ было почти на 10 процентов меньше, чем сейчас — 609,5 миллиарда. До этого, в сентябре прошлого года, их сумма впервые превысила максимум конца февраля 2022-го.

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (СДР).

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