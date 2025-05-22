Международные резервы России резко сократились

Международные резервы России сократились почти на $20 млрд

Международные резервы РФ сократились за неделю 2,9 процента, уменьшившись почти на 20 миллиардов долларов. Это следует из комментария Банка России, опубликованного на сайте.

На 16 мая показатель составил 667,5 миллиарда долларов, снизившись за семь дней на 19,8 миллиарда, говорится в материалах. Такая динамика сложилась «главным образом из-за отрицательной переоценки», отметили в ЦБ.

Примечательно, что почти месяц назад — с 11 по 18 апреля объем резервов вырос еще более резко, чем сейчас снизился — на 25,5 миллиарда долларов, или на 3,9 процента. Несмотря на нынешнее падение, на начало года (3 января) резервов у РФ было почти на 10 процентов меньше, чем сейчас — 609,5 миллиарда. До этого, в сентябре прошлого года, их сумма впервые превысила максимум конца февраля 2022-го.

Международные, или золотовалютные, резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (СДР).