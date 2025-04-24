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16:51, 24 апреля 2025Экономика

Международные резервы России заметно выросли

ЦБ: Международные резервы России увеличились за неделю на $25,5 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

С 11 по 18 апреля 2025 года международные резервы России увеличились на 25,5 миллиарда долларов, или на 3,9 процента. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

В структуру международных резервов входят высококачественные внешние активы в иностранной валюте, подконтрольные регулятору и правительству. Их можно использовать для финансирования дефицита платежного баланса и проведения интервенций на валютных рынках с целью стабилизации курса рубля.

По состоянию на конец пятницы, 18 апреля, международные резервы РФ составили в общей сложности 681,3 миллиарда долларов. Для сравнения: неделей ранее показатель находился на уровне в 655,8 миллиарда, а в начале второго весеннего месяца составлял 658 миллиардов.

Ранее также сообщалось о заметном росте стоимости золотых запасов России. По итогам февраля 2025 года показатель достиг рекордной отметки в 217,4 миллиарда долларов. В результате доля этого драгоценного металла в общем объеме резервов страны к началу весны превысила треть.

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