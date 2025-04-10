Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:13, 10 апреля 2025Экономика

Международные резервы России рекордно выросли

Международные резервы России выросли до 658 миллиардов долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

К 5 апреля 2025 года суммарные объемы международных резервов России достигли рекордной отметки в 658 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Речь идет о высококачественных внешних активах в иностранной валюте, подконтрольных Банку России и правительству. Их можно использовать для финансирования дефицита платежного баланса и проведения интервенций на валютных рынках с целью стабилизации курса рубля. Подобные резервы состоят в том числе из специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

За неделю международные резервы России увеличились на 1,9 процента, или на 12,4 миллиарда долларов, уточнили в регуляторе. Предыдущий максимум был установлен во второй половине марта. Тогда показатель достиг уровня в 650,4 миллиарда долларов. Таким образом, за несколько недель резервы выросли еще на 7,6 миллиарда, а за неполный месяц — почти на 19 миллиардов.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля суммарная стоимость золотых запасов России достигла рекордной отметки в 217,4 миллиарда долларов. Доля этого драгоценного металла в общем объеме резервов страны к началу весны превысила треть. Подобного результата удалось добиться впервые с XX века.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокопоставленные генералы очень хотят, чтобы он сидел». В деле бывшего командарма Попова появился «звонок сверху»

    Стала известна дата избрания Мерца на пост канцлера

    Назван поднимающий настроение цвет одежды

    Назван вызывающий аллергию популярный фастфуд

    «Локомотив» оштрафовали за оскорбительные кричалки о «Зените»

    Международные резервы России рекордно выросли

    Путин заявил о возможности решения жилищного вопроса в России

    Иностранец пытался напасть с пистолетом на двух российских полицейских и был задержан

    В США заявили о непробиваемости альянса России и Китая

    Госдеп рассказал об итогах консультаций России и США в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше