Международные резервы России выросли до рекордных значений

ЦБ: Международные резервы России превысили 650 миллиардов долларов

Центральный банк России сообщил о росте международных резервов страны. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Оказалось, что по состоянию на конец дня 21 марта 2025 года данный показатель вырос до 650,4 миллиарда долларов. Таким образом за неделю они увеличились на 8,5 миллиарда, или на 1,3 процента.

«Главным образом из-за положительной переоценки», — уточняет Банк России.

Как следует из статистики регулятора, 28 февраля этого года международные резервы страны оценивались в 632,4 миллиарда долларов, 7 марта — в 639,1 миллиарда, а 14 марта — в 641,9 миллиарда.

В начале марта сообщалось, что по итогам последнего месяца зимы стоимость золотых резервов России выросла до рекордных 217,4 миллиарда долларов, а доля этого металла в общем объеме резервов превысила треть впервые с XX века.