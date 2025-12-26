Рекордное подорожание серебра объяснили

Аналитик Скрябин: Смягчение риторики ФРС США привело к росту цен на серебро

Рекордное подорожание серебра связано, в частности, с перетоком физического драгметалла на американские торговые площадки (в том числе на биржу Comex) и сокращением запасов в других глобальных хабах. Об этом заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Определяющим же фактором, придавшим импульс мировым ценам на серебро, стало смягчение риторики руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США касательно дальнейших шагов по вопросу учетной ставки. «Более мягкая риторика регулятора традиционно оказывает поддержку товарным активам, включая драгметаллы», — пояснил Скрябин.

Серебро, отметил эксперт, реагирует на это особенно остро, так как широко используется в промышленности. Все это в итоге создает благоприятную ценовую ситуацию для России — одного из крупнейших мировых производителей металлов платиновой группы, в которую входит в том числе серебро. Подобная динамика поспособствует увеличению поступлений в федеральный бюджет, столкнувшийся с проблемой растущего дефицита на фоне увеличения военных расходов.

В конце декабря биржевая стоимость серебра впервые в истории поднялась выше отметки в 75 долларов за тройскую унцию. На максимуме контракты дорожали до 75,22 доллара. С начала 2025 года, по данным агентства Reuters, котировки драгметалла подскочили на 142 процента. На этом фоне глава сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф рекомендовал россиянам присмотреться к серебру в 2026 году.