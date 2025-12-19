Реклама

Экономика
09:58, 19 декабря 2025Экономика

Россиянам посоветовали вкладываться в один драгоценный металл

Moneymatika: В 2026 году можно вложиться в серебро, так как оно будет дорожать
Кирилл Луцюк

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

В 2026 году россиянам стоит присмотреться к такому инвестиционному инструменту, как серебро, которое будет дорожать. Об этом заявил гендиректор сервиса Moneymatika.ru Максим Мольдерф. Его процитировала «Газета.Ru».

Он напомнил, что в 2025 году этот металл оказался одним из самых быстрорастущих активов. С начала текущего цикла он подорожал примерно на 110 процентов. В 2026 году у него есть все шансы остаться инвестиционно привлекательным. Важную роль здесь сыграет устойчивый спрос на серебро со стороны промышленности и «зеленой» энергетики. Еще одним фактором окажется дефицит этого металла на рынке.

Мольдерф обратил внимание, что, принимая решение об инвестициях в серебро, стоит учитывать особенности налогообложения. Дело в том, что слитки облагаются 20-процентным НДС. В то же время инвестиционные серебряные монеты от этого налога избавлены, а значит, оказываются более удобным и выгодным инструментом. По мнению Мольдерфа, на серебро можно выделить пять-десять процентов сбережений.

Ранее сообщалось о выходе котировок серебра на очередной исторический максимум. Так, 17 декабря унция этого драгоценного металла дорожала до 66,385 доллара.

