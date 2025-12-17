Реклама

Экономика
08:40, 17 декабря 2025Экономика

Цена серебра вышла на новый исторический максимум

Comex: Цена тройской унции серебра превысила 66 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Edgar Su / Reuters

Стоимость серебра вышла на очередной исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

Так, на 08:30 мск тройская унция этого драгоценного металла поднялась до 66,360 доллара. Позже, она выросла до 66,385 доллара. По данным на 08:37 стоимость серебра скорректировалась до 66,210 доллара.

В конце минувшей недели мировые цены на серебро обрушились более чем на пять процентов и в какой-то момент дошли до 61,39 доллара. Этому предшествовал их взлет до 65 долларов и выше. В начале октября стоимость серебра достигла 14-летнего максимума.

