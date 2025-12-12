Реклама

Экономика
20:28, 12 декабря 2025Экономика

Мировые цены на серебро обрушились

Поднявшиеся до исторического максимума цены на серебро рухнули на 5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Мировые цены на серебро, которые в пятницу, 12 декабря, впервые в истории поднялись выше 65 долларов за унцию, обрушились после этого более чем на 5 процентов. К моменту написания материала показатель падал на 4,97 процента, до 61,39 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Драгметаллы резко подорожали в пятницу на фоне снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и ряда других факторов. На рекордных отметках находится в том числе стоимость золота и палладия.

Стремительное подорожание серебра в последние месяцы во многом поддерживается промышленным спросом на фоне опасений дефицита, отмечают эксперты.

«Периодические резкие всплески цены на серебро носят, скорее всего, спекулятивный характер, однако нельзя исключать, что некоторые инвесторы считают более привлекательными вложения в драгоценные металлы, чем в валюту», — говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Она также отметила, что периодические заявления и рассуждения президента США Дональда Трампа о том, что экономический рост мог бы быть в стране гораздо более активным, тревожат инвесторов, опасающихся девальвации доллара.

