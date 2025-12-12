Реклама

Экономика
18:03, 12 декабря 2025Экономика

Стоимость драгоценного металла достигла исторического максимума

Стоимость серебра впервые в истории поднялась выше $65 за унцию
Дмитрий Воронин

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Мировые цены на серебро впервые в истории поднимались на торгах 12 декабря выше 65 долларов за унцию. На максимуме показатель достигал 65,09 доллара, а к моменту написания скорректировался до 64,79, свидетельствуют данные Investing.

Золото также находится вблизи рекордных уровней. Драгоценный металл дорожает на фоне снижения ставок в США, а также усиления напряженности между Вашингтоном и Каракасом.

Рост стоимости серебра, которому по итогам недели предсказывают близкие к двузначным уровни, поддерживается промышленным спросом на фоне опасений дефицита и сохранения спекулятивного ажиотажа, в основном со стороны частных инвесторов, цитирует Reuters Уле Хансена из Saxo Bank.

Накануне, 11 декабря, цена на серебро в первый раз поднялась выше 64 долларов за унцию. В сентябре она достигала лишь 43 долларов, что тоже было максимумом за долгое время.

