Экономика
14:52, 12 декабря 2025Экономика

Золото и серебро рекордно подорожали

Мировые цены на золото вернулись к октябрьским рекордным уровням
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Мировые цены на золото вернулись к рекордным уровням октября, когда они выросли почти до 4400 долларов за тройскую унцию. К моменту написания материала показатель рос на 1,39 процента, достигая 4373 долларов.

Динамика фиксируется на фоне слабого доллара, ожиданий снижения ставок и нестабильности в мире, пишет Reuters. По словам побеседовавших с агентством экспертов, высокий спрос на защитные активы сохраняется в том числе на фоне напряженности между властями США и Венесуэлы.

Также отмечается, что цены на серебро подскочили до исторического максимума в 64,32 доллара за унцию, а по итогам недели драгметалл может подорожать на 9,5 процента.

Резко подорожав к концу второй декады октября золото упало в цене спустя несколько дней ниже 3900 долларов за унцию. Это связывали с действиями спекулянтов, отказавшихся от части вложений из-за снижения градуса торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином.

