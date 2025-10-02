Экономика
16:45, 2 октября 2025Экономика

Стоимость одного драгметалла достигла 14-летнего максимума

Цена серебра на бирже Comex поднялась выше $48 впервые со 2 мая 2011 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ходе торгов в четверг, 2 октября, стоимость серебра достигла 14-летнего максимума, поднявшись выше отметки в 48 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Comex.

На максимуме котировки драгоценного металла доходили до уровня в 48,01 доллара за тройскую унцию. Столь высокого значения на бирже не фиксировалось с 2 мая 2011 года. Ближе к 16:40 по московскому времени котировки незначительно снизились, опустившись до отметки в 47,9 доллара. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил примерно 0,2 процента.

По итогам сентября серебро оказалось в числе самых подорожавших драгоценных металлов наряду с золотом и платиной. Первый металл за первый месяц осени прибавил в цене 14,1 процента, второй — 9,5 процента, а третий — 16,9 процента.

В сентябре биржевая стоимость серебра увеличилась более чем на 5 долларов, а с конца января выросла примерно на 17 долларов. Аналитики связывают заметное удорожание одного из главных драгоценных металлов во многом с активным развитием солнечной энергетики. Серебро, поясняют они, играет ключевую роль в производстве батарей. Вместе с заметным роста спроса растет и биржевая стоимость этого драгметалла.

    

