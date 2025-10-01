Экономика
07:48, 1 октября 2025Экономика

Назван самый подорожавший в сентябре товар

ICE: Самым подорожавшим в сентябре 2025 года товаром оказалась платина
Кирилл Луцюк

Фото: MediaStock / Shutterstock / Fotodom

В первый месяц осени самым подорожавшим товаром в мире стала платина, стоимость которой выросла в месячном выражении на 16,9 процента. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайскую биржу металлов.

При этом серебро выросло в цене на 14,1 процента, а золото — на 9,5 процента.

Среди сельскохозяйственных товаров сильнее прочих подорожало мясо домашней птицы. Скачок его стоимости оценивается в 15 процентов.

Что касается промышленной продукции, то самой подорожавшей стала древесина. Ее цена выросла почти на 12 процентов за месяц.

Из энергоносителей наиболее значительный рост котировок показал уран, стоимость которого в сентябре поднялась сразу на 7,1 процента.

А вот самым подешевевшим в мире товаром в начале осени оказались какао-бобы, потерявшие 12,3 процента стоимости.

Ранее сообщалось, что 26 сентября во время торгов на Нью-Йоркской товарной бирже цена платины поднялась выше 1590 долларов за тройскую унцию, что стало рекордом за 12 лет.

    Все новости