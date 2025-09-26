Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:41, 26 сентября 2025Экономика

Цена платины поднялась до рекорда за 12 лет

Стоимость платины превысила $1590 за тройскую унцию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: yMediaStock / Shutterstock / Fotodom

Во время торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в пятницу, 26 сентября, стоимость платины поднялась выше 1590 долларов за тройскую унцию. Это рекорд за 12 лет. До этого драгоценный металл стоил столько в апреле 2013-го, свидетельствуют данные площадки.

Цена октябрьского фьючерса в моменте достигала 1590,7 доллара. По оценкам аналитиков инвестиционного банка UBS, рост цен обусловлен опасениями относительно возможных американских тарифов на импорт. Параллельно дорожают и другие драгметаллы. Например, во время торгов 25 сентября фьючерсы на серебро на бирже Comex подорожали до 45 долларов за тройскую унцию ( это произошло впервые с 3 мая 2011 года).

Стоимость золота бьет рекорды почти каждую неделю: 23 сентября цена пробила отметку в 3800 долларов. Драгоценные металлы и в особенности золото считаются своего рода активами-убежищами. По оценкам Bloomberg, в этом году инвесторы активно вкладывались в биржевые инвестиционные фонды (ETF), обеспеченные золотом, и к середине сентября общий объем активов достиг максимума с 2022 года.

Нынешний рост стоимости драгметалла отчасти обусловлен масштабными закупками центральными банками, особенно на развивающихся рынках, которые стремятся снизить свою зависимость от доллара. Золото помогает диверсифицировать валютные резервы страны и защитить их от обесценивания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поезд врезался в грузовик в России. Почти 20 вагонов сошли с рельсов, начался сильный пожар. Что известно о ЧП?

    Саркози решил не просить помилования у Макрона

    Россиянин пропал в горах Урала и выживал неделю в лесу с волками

    Киркоров помог столкнувшейся с мошенниками экс-домработнице Пугачевой

    Российский регион ввел миллионные штрафы для частных клиник из-за абортов

    Родственники жениха заперли невесту в комнате с ядовитой змеей ради приданого

    Директор Сердючки высказался о возможном запрете на въезд артиста в Россию

    Фитнес-тренер дал советы по подготовке к занятиям бегом

    Тело бывшего чиновника Росимущества направят на экспертизу

    Раскрыта биография задержанного за продажу смертельного алкоголя россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости