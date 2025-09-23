Стоимость золота пробила отметку в 3800 долларов

Стоимость золота на бирже Comex превысила 3818 долларов

В ходе торгов во вторник, 23 сентября, стоимость золота обновила очередной исторический рекорд и пробила отметку в 3800 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Comex.

Ближе к 13:10 по московскому времени котировки драгоценного металла достигли отметки в 3818 долларов. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 1,15 процента, или 43,83 доллара.

Это не первое обновление рекорда, зафиксированное 23 сентября. Ранее биржевая стоимость золота впервые в истории преодолела отметку в 3790 долларов за тройскую унцию.

На фоне торговых войн, спровоцированных резким ужесточением таможенной политики властей США, и общей геополитической неопределенности в мире спрос на золото стабильно растет, что дополнительно разгоняет стоимость драгоценного металла. Эксперты не исключают, что к концу этого года котировки смогут пробить отметку в 4 тысячи долларов. Подобной динамике, отмечает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, поспособствует ряд факторов, включая риски ужесточения антироссийских санкций, рост напряженности вокруг Венесуэлы и эскалация конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и исламской радикальной группировкой ХАМАС.