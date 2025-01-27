Рост мировых цен на серебро объяснили ситуацией в энергетике

«Ведомости»: За год серебро на мировом рынке подорожало на 37 процентов

Фьючерсы на серебро выросли 24 января на два процента и дошли до 31 доллара за тройскую унцию. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX).

Если же сравнивать с 24 января минувшего года, то рост оценивается в 37 процентов.

Отмечается, что дорожать данный драгоценный металл начал с октября 2023 года. С тех пор его стоимость выросла на 57 процентов. Одной из главных причин этого стал растущий интерес к солнечной энергетике. В производстве солнечных батарей серебро играет ключевую роль.

Ранее появился прогноз, согласно которому в 2025 году серебро будет дорожать быстрее золота. В конце сентября 2024 года цена серебра увеличилась до самого высокого с 2012 года уровня на фоне ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. На тот момент, этот драгоценный металл подорожал на 2,8 процента, до 32,71 доллара за унцию.