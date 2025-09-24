В Банке России рассказали о признаках структурных изменений экономики

ЦБ: Различия в результатах отраслей связаны со структурными сдвигами в экономике

Неоднородность результатов различных отраслей российской экономики в 2025 году является признаком произошедших в ней в последнее время структурных сдвигов, следует из резюме состоявшегося почти две недели назад обсуждения ключевой ставки Центробанка. Его опубликовали на сайте регулятора.

В ЦБ рассказали, что в таких отраслях как угольная, нефтедобывающая, газовая промышленность, ориентированных на внешний спрос, выпуск не рос или сокращался, наблюдалось ухудшение финансового положения, в то время как у компаний, ориентированных на внутренний рынок, — в пищевой промышленности, фармацевтике, производстве медоборудования, удобрений, отдельных видов машиностроительной продукции — рост выпуска в основном продолжился, были лучше и финансовые результаты.

«Экономика все больше переключается на внутренний спрос, а доля внешнего сектора (экспорта, импорта) в ее структуре уменьшилась», — подытожили в Банке России происходящие изменения.

Банк России 12 сентября снизил ключевую ставку с 18 до 17 процентов годовых. В сегодняшнем комментарии к предложениям Минфина о повышении НДС до 22 процентов в Центробанке отметили, что они соответствуют ходу подготовки бюджета, который брался в расчет при принятии решения по ставке. Также там уточнили, что денежно-кредитная политика будет учитывать фактор будущего роста налога, что отразится в планируемом к публикации 24 октября обновленном макроэкономическом прогнозе.