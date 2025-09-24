Экономика
14:43, 24 сентября 2025Экономика

Индекс Мосбиржи резко упал

Индекс Мосбиржи упал в начале торгов 24 сентября на 2,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок, закрывшийся накануне с ростом на 0,64 процента, до 2 758,65 пункта, пережил на открытии торгов 24 сентября резкое падение на 2,8 процента, доходя на минимуме до 2 675,62 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала индекс Мосбиржи, упавший ниже 2700 пунктов впервые с середины июля, скорректировался до 2714,09, теряя 1,62 процента.

Снижаться показатель начал еще на вечерней сессии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о перспективах урегулирования украинского конфликта, вызвавших опасения геополитической эскалации.

Также, как отмечают аналитики, рынок отреагировал падением на планы Минфина повысить НДС до 22 процентов, что в том числе может затормозить снижение ставки Центробанка. Представители регулятора, в свою очередь, уточнили, что «инициативы соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на заседании 12 сентября» и пообещали «принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания».

