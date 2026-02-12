Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 12 февраля 2026Экономика

Власти проработают меры поддержки российских металлургов

Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки металлургической отрасли
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки российской металлургической отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

«В условиях происходящих внутренних структурных изменений в экономике металлургия обладает огромным потенциалом для повышения производительности труда и, соответственно, увеличения эффективности работы», — приводит агентство слова зампредседателя правительства РФ.

В публикации говорится, что соответствующий вопрос обсуждался властями на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики страны с участием представителей Центробанка, профильных министерств, а также компаний.

В январе в рамках той же подкомиссии определили нуждающиеся в приоритетной поддержке отрасли. В их числе была, в частности, названа черная металлургия. Отмечалось, что состояние каждого из упомянутых секторов экономики будет детально рассмотрено в течение января — марта. Тогда же Новак поручил подготовить прогнозы объемов производства в указанных отраслях, сделав акцент на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Бывшая советская страна запретит ввоз старых автомобилей

    В МИД России ответили на вопрос о переговорах по Украине в США

    Возможность справиться с непогодой нашли в цифровизации логистики

    Экс-генсек НАТО оценил идею разрыва отношений Европы и США

    Россиянин дважды за ночь совершил одно и то же преступление и попался

    Массовые блокировки Apple россиян объяснили

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok