Власти проработают меры поддержки российских металлургов

Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки металлургической отрасли

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки российской металлургической отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

«В условиях происходящих внутренних структурных изменений в экономике металлургия обладает огромным потенциалом для повышения производительности труда и, соответственно, увеличения эффективности работы», — приводит агентство слова зампредседателя правительства РФ.

В публикации говорится, что соответствующий вопрос обсуждался властями на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики страны с участием представителей Центробанка, профильных министерств, а также компаний.

В январе в рамках той же подкомиссии определили нуждающиеся в приоритетной поддержке отрасли. В их числе была, в частности, названа черная металлургия. Отмечалось, что состояние каждого из упомянутых секторов экономики будет детально рассмотрено в течение января — марта. Тогда же Новак поручил подготовить прогнозы объемов производства в указанных отраслях, сделав акцент на анализ конкуренции с импортными товарами и структурные изменения в отраслевом балансе.

