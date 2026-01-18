Реклама

Экономика
03:06, 18 января 2026

Раскрыта средняя зарплата курьеров в России

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Средняя предлагаемая зарплата для курьеров в России за последний месяц достигла показателя почти в 170 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.

«За последний месяц предлагаемая в вакансиях заработная плата курьеров составила 169,6 тысячи рублей», — говорится в материале.

Больше всего курьерам предлагают в Республике Северная Осетия-Алания — 190,8 тысячи рублей. На втором месте расположились Кабардино-Балкарская Республика, Московская область и Ямало-Ненецкий АО, где в вакансиях указана заработная плата в 190 тысяч рублей. Третью строчку заняла Удмуртская Республика с показателем в 189,6 тысячи рублей.

Ранее депутат Светлана Бессараб сообщила, что IT и финансовый сектор стали отраслями с быстрорастущими зарплатами.

