Раскрыта средняя зарплата курьеров в России

РИАН: Курьеры в России в среднем получают 170 тысяч рублей

Средняя предлагаемая зарплата для курьеров в России за последний месяц достигла показателя почти в 170 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.

«За последний месяц предлагаемая в вакансиях заработная плата курьеров составила 169,6 тысячи рублей», — говорится в материале.

Больше всего курьерам предлагают в Республике Северная Осетия-Алания — 190,8 тысячи рублей. На втором месте расположились Кабардино-Балкарская Республика, Московская область и Ямало-Ненецкий АО, где в вакансиях указана заработная плата в 190 тысяч рублей. Третью строчку заняла Удмуртская Республика с показателем в 189,6 тысячи рублей.

Ранее депутат Светлана Бессараб сообщила, что IT и финансовый сектор стали отраслями с быстрорастущими зарплатами.