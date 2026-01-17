Реклама

Экономика
19:57, 17 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

В России назвали отрасли экономики с быстрорастущими зарплатами

Депутат Бессараб: Отрасли с быстрорастущими зарплатами — IT и финансовый сектор
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Christina @ wocintechchat.com M / Unsplash

Отрасли экономики с растущими опережающими темпами зарплатами — IT, добыча полезных ископаемых и финансовый сектор, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом депутат сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть отрасли экономики, в которых заработная плата растет опережающими темпами. Это связано с востребованностью профессий. Это IT, газодобыча, добыча полезных ископаемых, финансовый сектор, который сегодня находится в приоритете по росту заработных плат», — сообщила Бессараб.

При этом депутат отметила, что если брать реальный рост зарплат по данным статистики, то по показателям на октябрь 2025 года наблюдался рост реального сектора экономики на 6,1 процента.

«У нас было повышение с 1 октября 2025 года для бюджетников на 7,6 процента. Если посмотрим на 1 января 2026 года, то минимальный размер оплаты труда вырос с 22 тысяч до 27 тысяч и 93 рублей. То есть это условно 20 процентов роста. В результате выросли заработные платы четырех с половиной миллиона россиян. Это непосредственно получающих самый низкий тарифный разряд. Но это опосредованно коснулось всех», — добавила она.

Ранее стало известно, что в России 1 февраля пройдет индексация материнского капитала. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил, что пособие вырастет на 6,8 процента.

