В России вырастет маткапитал

В России 1 февраля пройдет индексация материнского капитала на 6,8 %

В России 1 февраля пройдет индексация материнского капитала. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, пособие вырастет на 6,8 процента. После индексации размер выплаты на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, составит 737 205 рубля 10 копеек. На второго ребенка, если ранее право на маткапитал не возникало, семья сможет получить 974 189 рубля 12 копеек.

Эта мера коснется как тех семей, кто только получит сертификат, так и тех, у кого на счету еще остаются неизрасходованные средства.

В начале года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. В сентябре глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в ведомстве готовятся к модернизации в сфере маткапитала.