Князь Монако прокомментировал покушение на украинского олигарха

Князь Монако Альбер II прокомментировал взрыв, ранивший украинского олигарха Ермолаева

Князь Монако Альбер II прокомментировал взрыв, произошедший в княжестве вечером 29 июня и ранивший украинского олигарха Вадима Ермолаева, назвав его «гнусным преступлением». Заявление опубликовано на странице княжеского дворца в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Взрыв, произошедший сегодня вечером в Монако, стал шоком для всего монегаскского общества. В первую очередь мои мысли обращены к жертвам, их близким и местным жителям, непосредственно пострадавшим от этого гнусного преступления», — говорится в тексте.

Князь выразил надежду, что государственным службам Монако в сотрудничестве с властями Франции удастся как можно скорее выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновных.

Ранее мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться.

При взрыве пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев и его спутница. Ермолаев постоянно проживал в Монако, а с декабря 2023 года он находится под санкциями в соответствии с решением Совета национальной безопасности Украины, подписанным президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, в 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.