Угрозу глобального сбоя интернета подтвердили

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) утвердила дату смены криптографического ключа, защищающего систему доменных имен. Об этом сообщается в решении правления организации, опубликованном на официальном сайте.

Назначенная на 11 октября процедура с большой долей вероятности приведет к локальным сбоям в интернете.

Работы по смене ключа начнутся в 16.00 по всемирному координированному времени (Гринвичу). В ICANN заявили, что эта процедура будет первой, но не последней в истории.

Во время смены некоторые пользователи сети могут испытать трудности с доступом на ряд веб-страниц. Если юзер станет жертвой технических изменений, он сразу получит сообщения об ошибках. Данную проблему можно будет решить с помощью сетевого оператора или интернет-провайдера. Они должны будут включить валидацию набора протоколов безопасности DNSSEC.

Вице-президент корпорации Мэтт Ларсон (Matt Larson) отметил, что сотрудники «выворачиваются наизнанку, чтобы все прошло максимально гладко». По его словам, в будущем смена криптографического ключа не будет экстраординарным событием.

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