Найдена идеальная фраза для описания интернета в 2018 году

Адвокат президента США Дональда Трампа Роберт Джулиани в интервью Чаку Тодду на NBC произнес фразу, которую американское издание Mashable предлагает считать «идеальной для обозначения происходящего кошмара в интернете в 2018 году».

Тодд пытался добиться от Джулиани ответа на вопрос, почему Трампа не допустили общаться с Канцелярией специального советника на предмет причастности к предполагаемому вмешательству России в выборы президента США. Представитель Трампа тогда выражал опасение, что президент может оказаться в «ловушке лжесвидетельства».

«Когда вы говорите мне об этом, вы знаете, что он должен свидетельствовать, и ему не о чем волноваться, потому что он скажет правду, но это глупо, потому что это лишь чья-то версия правды, а не правда», — заявил Джулиани.

«Правда — это правда», — вмешался Тодд. «Нет, это не правда. Правда — это не правда», — настоял адвокат.

Mashable напоминает, что Трамп, который долгое время нападал на СМИ, обвиняя их в распространении поддельных новостей о нем, в феврале 2017 года объявил журналистов врагами народа.

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