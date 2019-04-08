Операторы связи и ФСБ обеспокоились новой технологией для iPhone и Samsung

МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против внедрения технологии eSim, благодаря которой пользователи могут подключиться к сети сотовой связи без физической сим-карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника на телекоммуникационном рынке.

Два источника добавили, что против eSim выступил и представитель 8-го центра Федеральной службы безопасности (ФСБ) России — Центра защиты информации и специальной связи. Причина такой реакции со стороны сотрудника ведомства — сложности с применением отечественной криптографии в этом продукте.

Представитель вице-премьера Максима Акимова отказался от подробных комментариев, лишь сообщив, что в кабмине знакомы с позицией операторов.

Три собеседника из разных операторов связи утверждают, что их больше всего беспокоит вероятное обострение конкуренции и последующее за ним сокращение выручки, в то время как им нужно создавать инфраструктуру под «закон Яровой» и другие госинициативы. По мнению еще одного источника, eSim даст возможность абонентам легко менять оператора связи, что может привести к ценовым войнам, из-за чего «операторы потеряют значительную часть денежных потоков».

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов считает понятной такую позицию операторов. «Для абонентов это удобно, позволяет легко поменять поставщика услуг связи. А операторам это менее интересно, так как на рынок начнут сильно влиять производители смартфонов», — объяснил он, подчеркнув, что операторам вряд ли удастся остановить проникновение этой технологии.

Пользователю устройства с eSim достаточно скачать приложение выбранного оператора связи или сканировать его QR-код, чтобы получить номер телефона и тарифный план. Технология также позволяет мгновенно переключаться между разными операторами, в результате чего нет физической необходимости менять карты. В настоящее время eSim действует на iPhone XS, XS Max и XR, смартфонах Google Pixel, планшетах Apple и Microsoft Surface, а также в умных часах Apple, Samsung и Huawei.

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