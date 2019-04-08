Внедрение встроенных сим-карт в России призвали притормозить

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России призвали не торопиться с внедрением встроенных сим-карт. Комментарий ведомства приводит агентство РИА Новости.

По мнению министерства, в первую очередь необходимо решить вопросы, связанные с безопасностью новой технологии eSim. С ее помощью пользователи могут подключиться к сотовой сети без реальной сим-карты.

Против внедрения eSim выступил ряд мобильных операторов: «МегаФон», МТС и «Вымпелком» («Билайн»), и сотрудник Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ.

Операторов волнует сопряженное с этим сокращение выручки, в то время как им необходимы большие ресурсы для исполнения российского законодательства, в частности так называемого закона Яровой. Силовики отмечают сложности с применением eSim отечественного шифрования.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи создает нормативную базу, нацеленную на внедрение eSim. Справку об этом министерство обнародовало в середине марта.

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