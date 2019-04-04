В России взялись за контроль над кабельными телеканалами

Минкомсвязи предложило обязать кабельных операторов устанавливать специальное оборудование, которое позволит Роскомнадзору отслеживать весь контент каналов. Вариант поправок в закон «О связи» ведомство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

По задумке министерства, «средства технического контроля» должны устанавливаться в сетях кабельных операторов для дистанционного «контроля и надзора» за исполнением законов.

Какую именно технику нужно будет устанавливать, не уточняется. В пояснительной записке утверждается, что кабельные сети не понесут дополнительных расходов на оборудование. Авторы проекта документа также отмечают, что исполнение закона не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

В настоящее время России больше 7,2 тысячи СМИ зарегистрированы как телеканалы и телепрограммы. Универсальная лицензия и лицензию на вещание в кабельных сетях есть у 2,1 тысячи СМИ. При этом около 60 процентов кабельных каналов ускользают из внимания Роскомнадзора. Главным образом это касается телеканалов, распространяющихся в пределах одного региона.

«Данная ситуация создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости», — констатируют авторы законопроекта.

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