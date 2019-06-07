Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу

Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, его мессенджер обладает данными и технологиями, которые позволили бы создать «первый в истории интернета эффективный и свободный» сервис. Он привел в пример технологию просмотра новостей Instant View, с помощью которой можно увидеть новости шести тысяч изданий.

Предприниматель предложил ввести блок Recommended Articles («Рекомендованные статьи»), который будет появляться после прочтения каждой статьи в Telegram. Затем он постепенно может трансформироваться в сервис с ежечасной подборкой и глобальным поиском по всем новостям мира. Параллельно с этим Дуров пообещал заняться рекомендацией актуальных видеозаписей.

Он пригласил новых сотрудников и подчеркнул, что денежное вознаграждение в Telegram несопоставимо выше, чем в «Яндекс» или Google.

Бизнесмен объяснил такое предложение тем, что ФСБ потребовало от «Яндекса» ключи шифрования сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Он назвал это «продолжением тренда давления на бизнес российских IT-компаний» и сравнил их с "делами о репостах" во "ВКонтакте"». Таким образом, по мнению предпринимателя, власти России сами выдавливают пользователей в иностранные ресурсы и отдают их данные под контроль США.

Ранее стало известно о том, что «Яндекс» отказался передать ФСБ ключи шифрования. Компания заявила, что готова сотрудничать с ФСБ, не нарушая права пользователей. Правительство, в свою очередь, пообещало, что «Яндекс» не станет жертвой административного давления.

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