«Яндекс» ответил на обвинения ополчившихся на него компаний

«Яндекс» не понижает позиций других компаний в выдаче, блоки с информацией от связанных сервисов (так называемые «колдунщики») появляются лишь когда они могут повысить качество ответа на пользовательский запрос. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Так российская компания ответила на претензии пяти сайтов Рунета, обвинивших поисковик в нарушении закона о конкуренции и несправедливом ограничении доступа к их сервисам. С жалобой к «Яндексу» обратились сервис объявлений Avito, поисковик недвижимости ЦИАН, сайт для поиска специалистов Profi.ru, карты 2ГИС и онлайн-кинотеатр ivi.

В пресс-службе подчеркнули, что «Яндекс» никогда не понижал естественные позиции других ресурсов в поиске. В компании уточнили, что «колдунщики» появляются на верхних позициях при выдаче «только когда они повышают качество ответа на запрос пользователя».

«Яндекс» добавил, что открыт к партнерству, но в ответ ожидает встречных действий компаний, в том числе от всех авторов обращения. В пресс-службе подчеркнули, что письмо затрагивает важные проблемы, но «их нужно обсуждать в контексте общих принципов взаимоотношений в отрасли».

Письмо пяти компаний касалось системы «колдунщиков» — интерактивных ответов на запросы, которые появляются в результатах поиска перед органической выдачей. Они обвинили «Яндекс» в том, что «колдунщикам» отдается приоритет в выдаче.

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