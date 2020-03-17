«Аэрофлот» продлил на год элитные уровни участников программы лояльности

Компания «Аэрофлот» объявила о продлении для клиентов до конца февраля 2022 года элитных уровней программы «Аэрофлот Бонус». Решение направлено на поддержание лояльности ценных клиентов, которые чаще других пользуются услугами авиакомпании, но в сложившейся обстановке вынуждены ограничить авиаперелеты, а потому лишены прежних возможностей копить мили «Аэрофлот Бонус», говорится в сообщении перевозчика.

«Мы очень высоко ценим наших лояльных клиентов, благодарим их за доверие и выбор Аэрофлота. Обстоятельства, которые от нас не зависят, мешают реализации планов путешествий, не дают возможность накапливать мили. Мы приняли решение в подарок нашим клиентам продлить на весь следующий 2021 год элитный уровень», — заявила пресс-секретарь Аэрофлота Юлия Спивакова.

В частности, до конца будущего года продлевается Платиновый уровень тем клиентам, у которых он действует в настоящее время, или был понижен 01.03.2020 до Золотого уровня по результатам 2019 года. На тот же срок продлеваются Золотой и Серебряный уровни клиентам, которые имеют такие уровни со сроком действия до 28.02.2021.

«Аэрофлот Бонус» является одной из крупнейших программ лояльности в России и странах СНГ. На данный момент программа насчитывает более 9 миллионов участников. За полеты на рейсах «Аэрофлота», его дочерних компаний «Россия» и «Аврора» или авиакомпаний альянса SkyTeam участнику программы начисляются мили. Также участники копят мили, приобретая товары и услуги у партнеров программы «Аэрофлот Бонус». Мили можно использовать на премиальный билет, повышение класса обслуживания или обменять на многочисленные премии партнеров.

