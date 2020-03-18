Кризис в авиакомпаниях из-за коронавируса назвали самым пугающим в истории

Авиакомпании впервые столкнулись с таким масштабным кризисом, вызванным распространением коронавируса по миру. Об этом говорится в заявлении гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, передает РИА Новости.

«Не преувеличу, если скажу, что авиакомпании столкнулись с таким внезапным и пугающим кризисом впервые за всю историю российской авиации», — заметил Калмыков. По его словам, выйти из ситуации с минимальными потерями возможно только благодаря сотрудникам и клиентам перевозчика.

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17 марта сообщалось, что ситуация на авиарынке в связи с введенными из-за коронавируса ограничениями может привести к ряду банкротств авиакомпаний. Также предсказывается, что убытки перевозчиков, по различным оценкам, могут составить более ста миллиардов рублей, — если введенные ограничения сохранятся до конца года.

Российские авиакомпании были вынуждены ограничить авиасообщение в связи со вспышкой коронавируса. Так, 15 марта сообщалось, что «Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу. Ограничения в ближайший месяц, в частности, коснутся рейсов из Москвы в Прагу, Франкфурт, Салоники, Барселону, Копенгаген, Цюрих и Осло. До этого было сокращено число рейсов в города Южной Кореи, Вьетнама и Италии.

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