Раскрыты тайные претензии стюардесс к пассажирам

Бортпроводники нескольких авиакомпаний раскрыли тайные претензии, которые они могли бы озвучивать в адрес пассажиров, но вынуждены молчать из страха потерять работу. Об этом пишет Business Insider.

В первую очередь, сотрудники авиакомпаний хотели бы, чтобы их клиенты проявляли больше доброты и терпения, а также были более снисходительны к ним. «Посочувствуйте нам, потому как мы, в свою очередь, стараемся сочувствовать вам», — пояснил один из них.

Другая собеседница издания заметила, что она и ее коллеги не всегда могут адаптировать сервис индивидуально под каждого пассажира, и хотела бы, чтобы пассажиры об этом не забывали. Еще одна бортпроводница подчеркнула, что попросила бы путешественников быть более ответственными за свои действия и, например, не опаздывать во время стыковочных рейсов.

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Кроме того, члены экипажа посоветовали не ходить по салону самолета без обуви, так как, по их словам, большинство людей даже не подозревают, «насколько грязны самолеты». Наконец, представители авиакомпаний попросили туристов не интересоваться тем, на сколько опоздает воздушное судно в аэропорт прибытия из-за задержки рейса, — так как они не знают ответа на этот вопрос.

Ранее 18 декабря бывшая стюардесса британской авиакомпании Virgin Airlines Мэнди Смит раскрыла интимные секреты своих коллег. По словам сотрудницы, для многих членов экипажа постоянные перелеты — это еще один способ присоединиться к mile high club («клуб занимавшихся сексом в самолете»).

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