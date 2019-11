Стюардессы рассказали о любимом предмете в их чемоданах

Стюардессы со всего мира рассказали о незаменимом предмете гардероба, который они всегда берут в путешествия. Об этом сообщает The Sun.

Таковым оказался черный приталенный комбинезон из хлопка стоимостью 18 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей) с сайта Amazon. Сперва отзыв об этой вещи появился в закрытой группе в Facebook, где пользователи прозвали его комбинезоном для бортпроводниц. Затем стюардессы посвятили предмету отдельную группу в Facebook под названием The Sisterhood of the Travelling Jumpsuit («Сестричество комбинезона путешественниц»), которая заполонена снимками девушек в одинаковом наряде.

По словам стюардессы Амелии Паркер (Amelia Parker), он был признан неофициальной формой бортпроводниц. Другая сотрудница отрасли Ана Фуэнтес (Ana Fuentes) согласилась с этим, отметив, что такой комбинезон — неотъемлемая часть гардероба для всех, кто часто путешествует.

Девушки хвалили наряд за его удобство и универсальность. Кроме того, по словам участниц группы, он никогда не мнется и поэтому его очень удобно провозить в чемодане.

В октябре стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic ответила на вопросы поклонников о своей работе. Как рассказала 22-летняя Эвелин Мартин, на первый взгляд, ее профессия может выглядеть как работа мечты, поскольку авиакомпании всегда оплачивают членам экипажа проживание в роскошных отелях и частично компенсируют еду.

