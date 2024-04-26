Москвичи начали воровать землю из парка

Неизвестные начали воровать землю в московском Лосиноостровском районе

Неизвестные жители столицы начали воровать землю в сквере Лосиноостровского района, сообщает Teleram-канал «Москва 125».

Об этом сообщила жительница района. По ее словам, мужчина и три женщины подъехали на машине, после чего набрали полный багажник земли с Оборонной улицы. «Когда я спросила их, нормально ли это — в мой адрес посыпался негатив», — поделилась женщина. Она также пожаловалась на других жителей столицы, которые «цветы выкапывают» и «болты раскручивают с детской площадки».

Ранее житель столицы разозлил соседей, подселив к себе петуха. На мужчину пожаловались жители улицы Исаковского района Строгино. Они рассказали, что петух мешает их спокойной жизни постоянными криками с раннего утра и до темноты. «Уже три дня с пяти утра на одном из балконов петушара не дает всем спать. И так в течение дня — петушится до темноты», — поделились впечатлениями соседи.