Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:26, 26 апреля 2024Экономика

Москвичи начали воровать землю из парка

Неизвестные начали воровать землю в московском Лосиноостровском районе

Фото: Video_Stock _Production / Shutterstock / Fotodom

Неизвестные жители столицы начали воровать землю в сквере Лосиноостровского района, сообщает Teleram-канал «Москва 125».

Об этом сообщила жительница района. По ее словам, мужчина и три женщины подъехали на машине, после чего набрали полный багажник земли с Оборонной улицы. «Когда я спросила их, нормально ли это — в мой адрес посыпался негатив», — поделилась женщина. Она также пожаловалась на других жителей столицы, которые «цветы выкапывают» и «болты раскручивают с детской площадки».

Ранее житель столицы разозлил соседей, подселив к себе петуха. На мужчину пожаловались жители улицы Исаковского района Строгино. Они рассказали, что петух мешает их спокойной жизни постоянными криками с раннего утра и до темноты. «Уже три дня с пяти утра на одном из балконов петушара не дает всем спать. И так в течение дня — петушится до темноты», — поделились впечатлениями соседи.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перестали использовать танки Abrams. Они боятся российских дронов

      Появились кадры переделанной в БПЛА «Летучей лисицы» ВСУ

      Адвокаты попросили освободить замглавы Минобороны Иванова из СИЗО

      Европарламент обвинили в кампании против грузинского народа

      Офицер ВСУ рассказал о нехватке живой силы в армии

      Команда Кучерова оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

      Появились подробности о подозреваемых в расправе над семью людьми военных

      Закрытый после начала СВО российский аэропорт возобновит работу

      Россиянин отсудил более 100 тысяч рублей у бывшей за выставленные вещи

      Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в купальниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше