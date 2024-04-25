Москвич подселил к себе необычного квартиранта и разозлил соседей

Москвич поселил у себя петуха и разозлил соседей

На северо-западе Москвы мужчина поселил у себя петуха и тем самым разозлил соседей. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва 125».

По словам жителей улицы Исаковского района Строгино, необычный для многоэтажного дома «квартирант» мешает их спокойной жизни постоянными криками, которые продолжаются с раннего утра и до темноты. «Уже три дня с пяти утра на одном из балконов петушара не дает всем спать. И так в течение дня — петушится до темноты», «Только грамотные люди могут поселить на балконе петухов. Ну ладно бы там в деревню увезли бы... Ну трындец, конечно», — прокомментировали происходящее недовольные появлением птицы москвичи.

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