Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:44, 25 апреля 2024Экономика

Москвич подселил к себе необычного квартиранта и разозлил соседей

Москвич поселил у себя петуха и разозлил соседей

На северо-западе Москвы мужчина поселил у себя петуха и тем самым разозлил соседей. Внимание на ситуацию в столице обратил Telegram-канал «Москва 125».

По словам жителей улицы Исаковского района Строгино, необычный для многоэтажного дома «квартирант» мешает их спокойной жизни постоянными криками, которые продолжаются с раннего утра и до темноты. «Уже три дня с пяти утра на одном из балконов петушара не дает всем спать. И так в течение дня — петушится до темноты», «Только грамотные люди могут поселить на балконе петухов. Ну ладно бы там в деревню увезли бы... Ну трындец, конечно», — прокомментировали происходящее недовольные появлением птицы москвичи.

Ранее в апреле стало известно, что во Франции пожилая женщина с редким заболеванием завела 166 питомцев в квартире и попала под суд.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Долгое время боролся». Замглавы Минобороны могли арестовать из-за генерала ГРУ. Кто он и чем известен?

      Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже

      Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала у подростков

      Психическое состояние Джастина Бибера обеспокоило его близких

      Полковник назвал слабые места переданных Украине ракет ATACMS

      Осужденный в Нидерландах футболист «Спартака» задолжал в России

      Путин рассказал о снижении инфляции

      Подозреваемый в покушении на бывшего зампреда Тамбовской областной думы задержан

      Столтенберг усомнился в отказе Трампа от членства в НАТО

      На Украине признали проигрыш в гонке средств радиоэлектронной борьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше