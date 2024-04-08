Пожилая женщина поселила в квартире 166 питомцев из-за редкого заболевания

BBC News: во Франции женщина с синдромом Ноя поселила в квартире 166 питомцев

Во Франции пара завела 166 питомцев в квартире и попала под суд. Об этом сообщает BBC News.

68-летняя женщина и ее 52-летний партнер из Ниццы впервые завели животных в своей квартире площадью 80 квадратных метров в 2018 году. Пожилая француженка забрала у родителей трех кошек и трех собак, а затем спасла около 30 кошек, живших в заброшенном здании, и поселила их у себя. Впоследствии животные стали бесконтрольно размножаться.

Спустя несколько лет полиция обнаружила в квартире пары 159 кошек и семь собак. Питомцы жили в грязи, многие из них были обезвожены, истощены и заражены паразитами. Из-за неподходящих условий содержания некоторые из животных погибали.

В результате пару приговорили к одному году лишения свободы условно. В суде обвиняемая заявила, что животные были «любовью всей ее жизни», но она «все испортила». Психиатрическая экспертиза диагностировала у нее так называемый синдром Ноя — психическое заболевание, характеризующееся непреодолимым желанием спасать животных, даже если больной не способен ухаживать за ними должным образом.

Суд обязал пару выплатить более 150 тысяч евро (15 миллионов рублей) благотворительным и общественным организациям, защищающим права животных. Кроме того, им навсегда запретили заводить питомцев.

Ранее сообщалось, что в доме жителя Шотландии нашли 65 кошек, страдающих от вирусного заболевания. 68-летний Йен Сэмьюел Маккорд в течение нескольких лет держал у себя дома десятки кошек и не следил за их бесконтрольным размножением.

