Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:25, 26 апреля 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о максимальной концентрации войск у границ страны

Совбез Белоруссии: концентрация войск НАТО у западной границы достигла пика

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Концентрация войск НАТО у западной границы достигла пика за последние 20 лет. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко, сообщает ТАСС.

Муравейко выступил с заявлением на полях международной встречи по безопасности. По его словам, присутствие войск альянса на западной границе Белоруссии и России является самым массовым и масштабным за последние 20 лет.

«Это не прибалты и не поляки. Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны», — заявил представитель Совбеза Белоруссии. Он подчеркнул, что американские батальоны располагаются на полигоне Пабрады в Литве, в 15 километрах от белорусской границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что около границы страны сосредоточена группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью примерно в 120 тысяч бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перестали использовать танки Abrams. Они боятся российских дронов

      ФСБ задержала двух членов NS/WP за подготовку терактов в полиции и военкомате

      Появились кадры переделанной в БПЛА «Летучей лисицы» ВСУ

      Адвокаты попросили освободить замглавы Минобороны Иванова из СИЗО

      Европарламент обвинили в кампании против грузинского народа

      Офицер ВСУ рассказал о нехватке живой силы в армии

      Команда Кучерова оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

      Появились подробности о подозреваемых в расправе в Херсонской области военных

      Закрытый после начала СВО российский аэропорт возобновит работу

      Россиянин отсудил более 100 тысяч рублей у бывшей за выставленные вещи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше