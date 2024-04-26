В Белоруссии заявили о максимальной концентрации войск у границ страны

Совбез Белоруссии: концентрация войск НАТО у западной границы достигла пика

Концентрация войск НАТО у западной границы достигла пика за последние 20 лет. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко, сообщает ТАСС.

Муравейко выступил с заявлением на полях международной встречи по безопасности. По его словам, присутствие войск альянса на западной границе Белоруссии и России является самым массовым и масштабным за последние 20 лет.

«Это не прибалты и не поляки. Это воинские формирования блока НАТО, это американские батальоны», — заявил представитель Совбеза Белоруссии. Он подчеркнул, что американские батальоны располагаются на полигоне Пабрады в Литве, в 15 километрах от белорусской границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что около границы страны сосредоточена группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью примерно в 120 тысяч бойцов.