Лукашенко сообщил об украинской группировке на границе с Белоруссией

Лукашенко: около 120 тысяч бойцов ВСУ сосредоточены на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что около границы страны сосредоточена группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью примерно в 120 тысяч бойцов. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что на южных рубежах складывается «напряженнейшая ситуация». «В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии: около 120 тысяч человек, территориалы и военные», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что в приграничных регионах провели мероприятия для формирования системы оборонительных рубежей. Кроме того, глава республики заявил о провокационных действиях украинских военных, которые направлены против сотрудников белорусских силовых ведомств на границе. По его оценке, велика вероятность превращения вооруженных провокаций ВСУ в приграничные инциденты.

Ранее белорусский лидер отметил, что украинский конфликт создает реальный риск для Минска. Лукашенко обратил внимание на действия США. По его словам, Вашингтон делает все, чтобы Белоруссия была втянута в конфликт.