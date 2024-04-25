Назван процент готовых на ипотеку россиян

Почти половина желающих купить жилье россиян вынуждены брать ипотеку

Почти половина россиян, желающих купить жилье до конца года, вынуждены брать ипотеку. Такую тенденцию показал опрос «Авито Недвижимости». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ради решения жилищного вопроса на ипотеку готовы согласиться 45 процентов россиян. В 53 процентах случаев это граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Среди пенсионеров оформить ипотеку собираются 19 процентов респондентов. По большей части соотечественники рассматривают кредит на 20-30 лет — такой срок огласили 35 процентов ответивших. Ипотеку сроком до десяти лет готовы взять 34 процента россиян, менее десяти — 23 процента участников опроса. Чаще всего такие короткие кредиты оформляют на Урале и в столице.

Каждый третий житель страны (32 процента) собирается приобрести жилплощадь в 2024 году. При этом в Москве такие планы строит 41 процент респондентов, в Северной столице показатель составляет 38 процентов. В других городах-миллионниках на покупку жилья готовы 35 процентов участников опроса.

Собственных сбережений на покупку дома или квартиры, по данным платформы, хватит у 36 процентов опрошенных. 26 процентов респондентов используют средства от продажи предыдущей недвижимости. Средства маткапитала вложат 16 процентов граждан.

Ранее россиянам рассказали, как купить квартиру без ипотеки. Эксперты советуют воспользоваться рассрочкой от застройщиков либо лизингом, которая, по сути, является тем же механизмом, но с ежемесячной арендной платой.