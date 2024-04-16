Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки

Адвокат Дубинин: помимо ипотеки существует лизинг и рассрочка от застройщиков

Помимо ипотеки существуют и другие механизмы, которые могут помочь россиянам в покупке квартиры, рассказал соучредитель адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин. Альтернативы он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, можно воспользоваться рассрочкой от застройщиков, сообщил эксперт. Он отметил, что раньше девелоперы использовали чаще всего этот механизм сроком до 1 года, однако сейчас многие готовы ждать до сдачи объекта. «Клиенты, которые выбирают рассрочку, считают это огромным плюсом. Объект не будет находится в залоге у банка, отсутствует начисление процентов по кредиту, только сумма платежей в разы выше. Как правило, стоимость объекта дробится на несколько равных частей», — добавил Дубинин.

Еще один менее распространенный способ — лизинг. По сути, это та же рассрочка, которую может предоставить застройщик, только с дополнительной нагрузкой — ежемесячной арендной платой, пояснил собеседник «Ленты.ру». Главное отличие от ипотеки заключается в том, что собственником объекта до совершения последнего платежа остается лизинговая компания, но клиент будет иметь право последующего выкупа.

«Актуальна такая программа для вторичного рынка жилья, застройщики чаще не готовы продавать в лизинг. Цены на квартиры очень динамические, и надо понимать, что у объекта будет износ за время пользования, а состоится покупка по факту последнего платежа клиентом заранее неизвестно. Что приведет к дополнительным расходам у застройщиков. По такой схеме чаще всего покупают низколиквидные объекты, которые трудно реализовать в моменте», — поделился эксперт.

Другой вариант — крупные девелоперы предлагают клиентам сдать в trade-in свое жилье и купить у них новое. «В чем интерес застройщика? Все просто. Есть понятие альтернативных сделок, когда клиент ждет продажу своей квартиры, чтобы купить новую. Такой процесс тормозит покупку квартиры у застройщика. Поэтому и начали предлагать выкуп квартиры, чтобы сократить время покупки в новостройке», — объяснил Дубинин.

Но девелоперы выкупают квартиру по цене ниже рыночной, а на свой объект готовы предоставить скидку в размере 1-3 процентов, предупредил он. «Количество сделок в trade-in растет — это выгодно всем сторонам. Клиент получает квартиру здесь и сейчас, не думает о продаже своего объекта, а застройщик быстрее реализует строящийся дом до сдачи объекта», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что для покупки двухкомнатной квартиры в новостройке в ипотеку по госпрограмме потребуется ежемесячный доход в размере от 68 до 88 тысяч рублей.