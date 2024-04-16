Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:30, 17 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки

Адвокат Дубинин: помимо ипотеки существует лизинг и рассрочка от застройщиков

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Помимо ипотеки существуют и другие механизмы, которые могут помочь россиянам в покупке квартиры, рассказал соучредитель адвокатского бюро «Дубинин, Финкель и партнеры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин. Альтернативы он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, можно воспользоваться рассрочкой от застройщиков, сообщил эксперт. Он отметил, что раньше девелоперы использовали чаще всего этот механизм сроком до 1 года, однако сейчас многие готовы ждать до сдачи объекта. «Клиенты, которые выбирают рассрочку, считают это огромным плюсом. Объект не будет находится в залоге у банка, отсутствует начисление процентов по кредиту, только сумма платежей в разы выше. Как правило, стоимость объекта дробится на несколько равных частей», — добавил Дубинин.

Еще один менее распространенный способ — лизинг. По сути, это та же рассрочка, которую может предоставить застройщик, только с дополнительной нагрузкой — ежемесячной арендной платой, пояснил собеседник «Ленты.ру». Главное отличие от ипотеки заключается в том, что собственником объекта до совершения последнего платежа остается лизинговая компания, но клиент будет иметь право последующего выкупа.

«Актуальна такая программа для вторичного рынка жилья, застройщики чаще не готовы продавать в лизинг. Цены на квартиры очень динамические, и надо понимать, что у объекта будет износ за время пользования, а состоится покупка по факту последнего платежа клиентом заранее неизвестно. Что приведет к дополнительным расходам у застройщиков. По такой схеме чаще всего покупают низколиквидные объекты, которые трудно реализовать в моменте», — поделился эксперт.

Материалы по теме:
Как получить сельскую ипотеку в 2024 году? Все нюансы и условия программы, список банков
Как получить сельскую ипотеку в 2024 году?Все нюансы и условия программы, список банков
8 апреля 2024
В мире стремительно дешевеет жилье. Ждать ли россиянам падения цен на квартиры?
В мире стремительно дешевеет жилье.Ждать ли россиянам падения цен на квартиры?
9 апреля 2024

Другой вариант — крупные девелоперы предлагают клиентам сдать в trade-in свое жилье и купить у них новое. «В чем интерес застройщика? Все просто. Есть понятие альтернативных сделок, когда клиент ждет продажу своей квартиры, чтобы купить новую. Такой процесс тормозит покупку квартиры у застройщика. Поэтому и начали предлагать выкуп квартиры, чтобы сократить время покупки в новостройке», — объяснил Дубинин.

Но девелоперы выкупают квартиру по цене ниже рыночной, а на свой объект готовы предоставить скидку в размере 1-3 процентов, предупредил он. «Количество сделок в trade-in растет — это выгодно всем сторонам. Клиент получает квартиру здесь и сейчас, не думает о продаже своего объекта, а застройщик быстрее реализует строящийся дом до сдачи объекта», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что для покупки двухкомнатной квартиры в новостройке в ипотеку по госпрограмме потребуется ежемесячный доход в размере от 68 до 88 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Вышло интервью Павла Дурова Такеру Карлсону. Основатель Telegram рассказал о своем богатстве и слежке со стороны ФБР

      Российские туристы назвали самые любимые сладости

      Девушка раскрыла найденную на работе книгу и обнаружила в ней неприятный предмет

      Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки

      Россиянка описала отель за 400 рублей фразой «запах канализации и чуток плесени»

      Китай потребовал от США уважать его права и интересы

      Стало известно о планах мужа Блиновской приезжать в Москву по расписанию

      Дочь популярной телеведущей снялась для журнала с обнаженной грудью

      Священнослужитель оплодотворил юную девушку и заставил ее сделать аборт

      В Польше обвинили немецкие компании в помощи России в восстановлении Мариуполя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше