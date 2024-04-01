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08:19, 1 апреля 2024Среда обитания

Назван средний доход для покупки новостройки в ипотеку

«Мир квартир»: для покупки «двушки» в ипотеку требуется зарплата ₽68-88 тыс.

Фото: Globallookpress.com

Для покупки двухкомнатной квартиры в ипотеку по госпрограмме потребуется ежемесячный доход от 68 до 88 тысяч рублей. Необходимый достаток для ипотечников в городах-миллионниках назвала компания «Мир квартир». Результаты исследования приводит РИА Новости.

Под текущие условия льготной ссуды подпадают «двушки» лишь в 11 из 16 российских миллионников. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре стоимость такого жилья не укладывается в новый кредитный лимит — 6 миллионов рублей. Также первоначальный взнос по льготной ипотеке превышает минимальные 30 процентов. В виду этого ежемесячный платеж в этих городах равняется 44 тысячам рублей, а зарплата должна быть не меньше 88 тысяч рублей.

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Для жителей Перми при ежемесячном платеже за квартиру стоимостью 6,6 миллиона рублей в размере 33,8 тысячи рублей доход должен составлять 68 тысяч рублей. Волгоградцам с льготной ипотекой достаточно получать 70 тысяч рублей, а челябинцам — 72 тысячи.

По мнению гендиректора компании Павла Луценко, только в Красноярске средний по области доход соответствует условиям льготной ипотеки. В столицах, несмотря на высокую зарплату, первый взнос значительно превышает сумму кредита. «Из этого можно сделать вывод, что в целом по стране льготная ипотечная программа под 8 % малодоступна для населения», – резюмирует аналитик.

Ранее россиянам спрогнозировали динамику цен на рынке недвижимости в 2024 году. По оценкам экономистов, ждать снижения стоимости объектов в ближайшее время не стоит. Однако жилье и не подорожает.

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      Виктория Клабукова
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