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06:00, 29 марта 2024Среда обитания

Экономист рассказал об изменениях цен на жилье в 2024 году

Экономист Беляев призвал не ждать снижения цен на квартиры

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ждать снижения цен на жилье в 2024 году не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Вместе с тем, по его мнению, бурного роста стоимости недвижимости ожидать тоже не следует из-за высоких ипотечных ставок. Более вероятно плавное подорожание квартир.

«Снижения не будет точно. Ценообразование на всех рынках, будь то рынок недвижимости, автомобилей или продуктов, у нас зависит от монополий, которые назначают максимально выгодные для себя цены. Такое происходит не только в нашей стране, но и во всех развитых экономиках. Защищать от этого должны антимонопольные ведомства», — сказал экономист.

Беляев предположил, что бурного повышения цен в 2024 году не будет: слишком сильно сократился спрос из-за высоких ставок по ипотеке. Более вероятен постепенный рост.

«Где спрос повыше — там цены будут расти быстрее, и наоборот. Кроме того, строителей ведь не пугают нераспроданные квартиры: они могут стоять и год, и два. Они не испортятся, это ведь не колбаса. Рано или поздно даже по текущим высоким ценам квартиры купят — людям нужно где-то жить. А спешить строительным компаниям некуда», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее сообщалось, что на фоне заградительных ставок по ипотеке спрос на жилье сократился на 10-30 процентов. Число покупателей в отдельных агентствах упало на 60 процентов. При этом цены на недвижимость продолжили рост.

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      Наталия Белова
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