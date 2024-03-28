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09:24, 28 марта 2024Среда обитания

Падение спроса на жилье среди россиян не отразилось на ценах

«Ъ»: несмотря на снижение спроса, цены на жилье выросли более чем на 14 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Спад интереса россиян к квартирам не отразился на стоимости жилья. О ситуации на рынке недвижимости пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные популярных площадок.

На фоне заградительных ставок по ипотеке спрос на жилье сократился на 10-30 процентов. Число покупателей в отдельных агентствах упало на 60 процентов. «В 2023 году на одну квартиру приходилось девять покупателей, сейчас девять квартир на одного покупателя»,— поделилась исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева.

Несмотря на это, по подсчетам аналитиков «Циана», за год цены на квартиры поднялись более чем на 14 процентов — до 131,3 тысячи рублей за «квадрат». Согласно статистике «НДВ Супермаркет Недвижимости», в столице прирост составил 4,5 процента. В промышленных центрах высокие доходы населения позволили поднять среднюю стоимость жилплощади на 30 процентов и выше.

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Неготовность снижать ценник лишь затягивает сроки продажи, считают собеседники газеты. В Москве, к примеру, темпы реализации замедлились вдвое. По этой причине владельцы ликвидных предложений отдают предпочтение аренде. Сказывается на общей «затоваренности» и большой объем нераспроданного жилья в новостройках. С прошлого года количество сделок в сегменте сократилось на 30 процентов. Однако цены могут отреагировать на дальнейшее расширение экспозиции. Только с начала года предложение увеличилось почти на 10 процентов. В перспективе стоимость объектов ввиду этого может снизиться на 5-7 процентов, заключают эксперты.

Ранее специалисты выяснили, сколько придется копить на новую квартиру в Москве. По их сведениям, у среднестатистической семьи на это уйдет семь лет и два месяца.

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      Виктория Клабукова
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