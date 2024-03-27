Подсчитан срок накопления на квартиру в Москве

«Метриум»: на покупку квартиры в Москве семье придется копить более семи лет

По итогам 2023 года в Москве снизилась доступность жилья в массовых новостройках. Теперь среднестатистической семье придется копить на такие квартиры семь лет и два месяца, рассказали аналитики риелторской и консалтинговой компании «Метриум» в своем исследовании, передают «Известия».

Показатель подсчитан для семьи из двух работающих человек, желающих купить квартиру со средней по рынку ценой. При этом доход каждого равен среднедушевому для жителей столицы, по данным Росстата. Предполагается, что потенциальные покупатели откладывают на жилье всю сумму, кроме прожиточного минимума для Москвы.

Аналитики отметили, что в 2022 году коэффициент доступности новостроек в Москве достигал многолетнего минимума — шесть лет и восемь месяцев. При этом относительно других лет показатель 2023 года не считается высоким. Так, в 2021 году семье потребовалось бы семь лет и девять месяцев, а в 2020-м — восемь лет и шесть месяцев.

Эксперты пояснили, что доступность новостроек снизилась из-за роста цен на них. В 2023 году квартира комфорт-класса на первичном рынке стоила в среднем 14,5 миллиона рублей, тогда как в 2022 году — 12,1 миллиона рублей.

Ранее эксперты подсчитали переплату по рыночной ипотеке в России. Сумма может достигать стоимости трех квартир — это при условии, что кредит берется на 20-30 лет.

