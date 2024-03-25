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16:19, 25 марта 2024Среда обитания

Подсчитана переплата по ипотеке в России

Эксперт Романенко: переплата россиян по ипотеке достигает стоимости трех квартир

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Переплата по рыночной ипотеке в России может достигать стоимости трех квартир. Сумму подсчитали опрошенные агентством РИА Новости эксперты.

«Если жилье приобретается по рыночным ставкам 16-19 процентов годовых, а не по субсидируемым программам, то при сроке кредита в 20-30 лет переплата по ипотеке может быть равна стоимости двух-трех квартир», — рассказала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Так, за однокомнатную квартиру в Москве стоимостью 8,2 миллиона рублей заемщик вернет банку 18 миллионов рублей процентов, если брал кредит на 20 лет. При сроке кредитования в 30 лет и выплате ипотеки без опережения графика переплата за квартиру может оказаться четырехкратной, предупредила замглавы ипотечного департамента госкомпании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Причину роста переплаты эксперты видят в увеличении ключевой ставки на фоне высокой инфляции и ослабления рубля. «Кроме того, сказывается и ужесточение условий льготных госпрограмм», — заключил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее эксперты также предупреждали россиян о четырехкратной переплате по ипотеке. Экономисты уверены, что нынешние ставки 16-19 процентов заградительны, отчего спрос на жилье сокращается.

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      Нина Ташевская
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