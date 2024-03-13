Для россиян переплата по ипотеке составит четыре стоимости квартиры

Экономист Иванкина: за 20 лет россияне вчетверо переплатят по ипотеке

Россияне, взявшие ипотеку по текущим ставкам, в будущем переплатят вчетверо. Об этом заявила доктор экономических наук, научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента Президентской Академии Елена Иванкина. Ее цитирует «Газета.Ru».

По ее подсчетам, через 20 лет переплата российских ипотечников составит четыре стоимости квартиры, кроме возврата тела кредита. Экономист уверена, что нынешние ставки 16-19 процентов заградительны, отчего спрос на жилье сокращается.

Россияне теряют интерес и к госпрограммам. К этому, по мнению Иванкиной, привело решение Минфина снизить сумму льготного кредита до 6 миллионов рублей и увеличить первоначальный взнос до 30 процентов. При этом курсы валют, инфляция и рост себестоимости строительства подняли цены на новый фонд.

На падение спроса цены, по словам эксперта, реагируют с запаздыванием. Как на рынок повлияет сворачивание льготной ипотеки, покажет лишь время, считает Иванкина.

Ранее риелторы призвали россиян избавляться от квартир. Как отмечается, всплеск спроса на готовое жилье в конце года сменился периодом охлаждения. Те, кто снимают жилплощадь с продажи, ожидая большей выгоды в будущем, совершают ошибку, убеждены специалисты.