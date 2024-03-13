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14:39, 13 марта 2024Среда обитания

Россиян призвали избавляться от жилья

Риелтор Баранюк: наступило самое удачное время для продажи жилья
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В настоящее время наступило самое удачное время для продажи квартир на вторичном рынке. Избавляться от жилья россиян призвала эксперт по недвижимости Дарья Баранюк, ее слова приводит РИАМО.

Риелтор рассказала, что сейчас спрос на готовые квартиры начал охлаждаться после всплеска в конце 2023 года. «Собственники вторичного жилья, которые снимают свои объекты с экспозиции в надежде более выгодно его продать в будущем, выбирают в корне неверную стратегию», — отметила Баранюк.

Перегрев в конце прошлого года был связан с повышением ключевой ставки и стремлением россиян взять ипотеку на старых, более выгодных условиях. Сейчас люди уже не стремятся как можно скорее приобрести жилье, а значит, вероятно снижение цен на квартиры. «Вторичка» в Москве может стать дешевле на 10-15 процентов.

«То есть квартира, которую сегодня можно продать за 10 миллионов, уже через полгода может подешеветь на 1 миллион, поэтому откладывать покупку в ожидании роста цен нецелесообразно», — пояснила эксперт. Баранюк посоветовала поторопиться с покупкой и тем, кто планирует приобрести жилье, так как ликвидные объекты вряд ли сильно подешевеют.

Ранее россиянам назвали три главных правила при покупке квартиры. Во-первых, стоит тщательно проверить юридическую чистоту объекта. Во-вторых, следует использовать безопасные расчеты. В-третьих, нужно правильно подобрать объект недвижимости.

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      Нина Ташевская
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