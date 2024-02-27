Названы три главных правила при покупке квартиры

Брокер Чурилов назвал юридическую проверку необходимой при покупке недвижимости

Для того чтобы сделка прошла гладко, при покупке квартиры необходимо руководствоваться некоторыми правилами, рассказал ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Три главных из них он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, самый важный момент при приобретении недвижимости, о котором следует помнить, — это качественная юридическая проверка объекта. Чтобы спать спокойно и не бояться потерять жилье и деньги, проверять надо не только квартиру, историю перехода прав собственности, наличие прописанных, но и самих собственников. А именно не стоят ли они на учете в различных медицинских учреждениях, не являются ли банкротами, не имеют ли задолженностей перед приставами и по коммунальным платежам.

Основное количество расторжений и судов об отмене сделок происходит именно из-за некачественной проверки. Не учли, что могут быть другие наследники, не учли участие материнского капитала, не учли отсутствие согласия второго супруга на сделку и так далее Максим Чурилов ипотечный брокер

Во-вторых, по словам брокера, при заключении сделки важно использовать безопасные расчеты. То есть деньги должны передаваться после перехода права собственности и желательно через «электронные ячейки» — аккредитивы, чтобы на каждый рубль была бумага о том, кому он перечислен, когда и от кого.

«Передача денег до регистрации сделки, особенно без договоров — "на доверии", чревата тем, что сделки не будет, а деньги потом очень тяжело возвращать обратно через суд. Такие ситуации могут возникнуть, когда у продавца есть какие-то задолженности, которые надо оплатить перед сделкой, и в качестве аванса потенциальный покупатель переводит какую-то крупную сумму», — предупредил Чурилов.

В-третьих, необходимо правильно подобрать объект недвижимости. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что для большинства граждан сделки по покупке жилья проходят всего 1-2 раза в жизни, а значит, жить в приобретаемой квартире будущий покупатель будет очень долго. Чтобы жизнь была комфортной, при выборе объекта надо учитывать большое количество факторов. Например, окружение будущего жилища: наличие школы, детского сада, больницы, транспортной инфраструктуры, торговых центров, парков.

Помимо этого, нужно анализировать состояние самой квартиры, а также дома и подъезда в целом. «К примеру, если дом старый и давно не делался капитальный ремонт, то на последнем этаже крыша может протекать, а значит, при покупке квартиры на последнем этаже надо внимательно изучить потолок и понять, не пытались ли продавцы как-то скрыть повреждения. Если же в семье маленькие дети, а дом без лифта, то квартиру на высоких этажах покупать не очень хорошо, так как постоянно придется таскать коляску», — уточнил эксперт.

Он также рекомендовал обращать внимание на уровень шума и «слышимости» соседей, смотреть, теплые ли стены, комфортно ли будет в квартире летом и зимой. «Состояние подъезда, лифта, посторонние запахи очень много скажут о будущих соседях», — подсказал Чурилов.

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