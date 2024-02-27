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10:16, 27 февраля 2024Среда обитания

Названы три главных правила при покупке квартиры

Брокер Чурилов назвал юридическую проверку необходимой при покупке недвижимости

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для того чтобы сделка прошла гладко, при покупке квартиры необходимо руководствоваться некоторыми правилами, рассказал ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Три главных из них он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, самый важный момент при приобретении недвижимости, о котором следует помнить, — это качественная юридическая проверка объекта. Чтобы спать спокойно и не бояться потерять жилье и деньги, проверять надо не только квартиру, историю перехода прав собственности, наличие прописанных, но и самих собственников. А именно не стоят ли они на учете в различных медицинских учреждениях, не являются ли банкротами, не имеют ли задолженностей перед приставами и по коммунальным платежам.

Основное количество расторжений и судов об отмене сделок происходит именно из-за некачественной проверки. Не учли, что могут быть другие наследники, не учли участие материнского капитала, не учли отсутствие согласия второго супруга на сделку и так далее

Максим Чуриловипотечный брокер

Во-вторых, по словам брокера, при заключении сделки важно использовать безопасные расчеты. То есть деньги должны передаваться после перехода права собственности и желательно через «электронные ячейки» — аккредитивы, чтобы на каждый рубль была бумага о том, кому он перечислен, когда и от кого.

«Передача денег до регистрации сделки, особенно без договоров — "на доверии", чревата тем, что сделки не будет, а деньги потом очень тяжело возвращать обратно через суд. Такие ситуации могут возникнуть, когда у продавца есть какие-то задолженности, которые надо оплатить перед сделкой, и в качестве аванса потенциальный покупатель переводит какую-то крупную сумму», — предупредил Чурилов.

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В-третьих, необходимо правильно подобрать объект недвижимости. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что для большинства граждан сделки по покупке жилья проходят всего 1-2 раза в жизни, а значит, жить в приобретаемой квартире будущий покупатель будет очень долго. Чтобы жизнь была комфортной, при выборе объекта надо учитывать большое количество факторов. Например, окружение будущего жилища: наличие школы, детского сада, больницы, транспортной инфраструктуры, торговых центров, парков.

Помимо этого, нужно анализировать состояние самой квартиры, а также дома и подъезда в целом. «К примеру, если дом старый и давно не делался капитальный ремонт, то на последнем этаже крыша может протекать, а значит, при покупке квартиры на последнем этаже надо внимательно изучить потолок и понять, не пытались ли продавцы как-то скрыть повреждения. Если же в семье маленькие дети, а дом без лифта, то квартиру на высоких этажах покупать не очень хорошо, так как постоянно придется таскать коляску», — уточнил эксперт.

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Он также рекомендовал обращать внимание на уровень шума и «слышимости» соседей, смотреть, теплые ли стены, комфортно ли будет в квартире летом и зимой. «Состояние подъезда, лифта, посторонние запахи очень много скажут о будущих соседях», — подсказал Чурилов.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов назвал россиянам лучший срок для покупки квартиры в новостройке.

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